Manuel Bortuzzo vuole il GF Vip | “Vi mostrerò ciò che non avete mai visto”

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

Il Messaggero

'È evidente, la gente non sa come avvicinarsi alla disabilità - dice- C'è un imbarazzo che noi percepiamo al volo. Ci sono persone coraggiose che stanno rompendo questo muro. Una su tutte, Bebe Vio. Ma credo che dovremmo fare di più. Un'idea pazza? ...'È evidente, la gente non sa come avvicinarsi alla disabilità - dice- C'è un imbarazzo che noi percepiamo al volo. Ci sono persone coraggiose che stanno rompendo questo muro. Una su tutte, Bebe Vio. Ma credo che dovremmo fare di più. Un'idea pazza? ...Manuel Bortuzzo lancia la sua candidatura: "Fatemi entrare nella casa del Grande Fratello". Il nuotatore pronto ad una nuova avventura ...«È evidente, la gente non sa come avvicinarsi alla disabilità - dice Manuel Bortuzzo - C’è un imbarazzo che noi percepiamo al volo. Ci sono ...