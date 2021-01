Madre e padre precipitano in un dirupo e muoiono davanti alla figlia di cinque anni (Di domenica 31 gennaio 2021) Dramma in montagna. Una coppia milanese, lei 35 anni e lui 49 , sono morti scivolando in un dirupo davanti agli occhi della figlia di cinque anni . È accaduto sul monte Vareno, ad Angolo Terme, nel ... Leggi su leggo (Di domenica 31 gennaio 2021) Dramma in montagna. Una coppia milanese, lei 35e lui 49 , sono morti scivolando in unagli occhi delladi. È accaduto sul monte Vareno, ad Angolo Terme, nel ...

lanarcii : RT @callmebiondina: Mia madre che si indispettisce perché mio padre sta ascoltando una canzone che si chiama Anna come la sua fidanzata di… - megcola94 : RT @callmebiondina: Mia madre che si indispettisce perché mio padre sta ascoltando una canzone che si chiama Anna come la sua fidanzata di… - squiddiland : RT @callmebiondina: Mia madre che si indispettisce perché mio padre sta ascoltando una canzone che si chiama Anna come la sua fidanzata di… - Serayse00 : RT @callmebiondina: Mia madre che si indispettisce perché mio padre sta ascoltando una canzone che si chiama Anna come la sua fidanzata di… - AngelicaAzzurra : RT @callmebiondina: Mia madre che si indispettisce perché mio padre sta ascoltando una canzone che si chiama Anna come la sua fidanzata di… -