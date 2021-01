Guasto al congelatore: volontari in fila la notte (in pigiama) per non mandare i vaccini sprecati (Di domenica 31 gennaio 2021) Un Guasto al a Washington ha spinto le cliniche dell'Università di e dell'Università di Washington a vaccinare migliaia di persone - di corsa - durante la notte. Il sistema sanitario svedese ha ... Leggi su leggo (Di domenica 31 gennaio 2021) Unal a Washington ha spinto le cliniche dell'Università di e dell'Università di Washington a vaccinare migliaia di persone - di corsa - durante la. Il sistema sanitario svedese ha ...

FatimaCurzio : RT @mattinodinapoli: Vaccini, guasto al congelatore: volontari in fila la notte (in pigiama) per non mandare le dosi sprecate - alportog : RT @mattinodinapoli: Vaccini, guasto al congelatore: volontari in fila la notte (in pigiama) per non mandare le dosi sprecate - mattinodinapoli : Vaccini, guasto al congelatore: volontari in fila la notte (in pigiama) per non mandare le dosi sprecate - FatimaCurzio : RT @ilmessaggeroit: Vaccini, guasto al congelatore: volontari in fila la notte (in pigiama) per non mandare le dosi sprecate - ilmessaggeroit : Vaccini, guasto al congelatore: volontari in fila la notte (in pigiama) per non mandare le dosi sprecate -