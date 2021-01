El Shaarawy in campo per Juventus Roma? La sua risposta (Di domenica 31 gennaio 2021) Stephan El Shaarawy è arrivato alla Roma: l’attaccante potrebbe esordire contro la Juventus nella prossima giornata di campionato Stephan El Shaarawy è arrivato alla Roma. L’attaccante è ufficialmente un nuovo calciatore giallorosso e andrà a rinforzare il reparto avanzato di Fonseca. «Molto emozionato per il ritorno. La Juventus? Ancora non so se ci sarò», queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni de Il Corriere dello Sport in vista della gara della prossima settimana in programma sabato alle 18 all’Allianz Stadium. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Stephan Elè arrivato alla: l’attaccante potrebbe esordire contro lanella prossima giornata di campionato Stephan Elè arrivato alla. L’attaccante è ufficialmente un nuovo calciatore giallorosso e andrà a rinforzare il reparto avanzato di Fonseca. «Molto emozionato per il ritorno. La? Ancora non so se ci sarò», queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni de Il Corriere dello Sport in vista della gara della prossima settimana in programma sabato alle 18 all’Allianz Stadium. Leggi su Calcionews24.com

