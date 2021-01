Calcio: Neymar 'voglio restare al PSG, spero con Mbappè' (Di domenica 31 gennaio 2021) "Sono molto felice oggi. Mi sento bene, mi sono adattato, sono più calmo. Sono molto felice qui, voglio rimanere al Paris SG". Neymar ha ribadito il suo desiderio di continuare a giocare nel Paris SG, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 31 gennaio 2021) "Sono molto felice oggi. Mi sento bene, mi sono adattato, sono più calmo. Sono molto felice qui,rimanere al Paris SG".ha ribadito il suo desiderio di continuare a giocare nel Paris SG, ...

tuttosport : #Ligue1, #Neymar non basta: il #Psg crolla con il #Lorient - _enz29 : @ncorrasco Vuoi Neymar a 220 milioni? Non puoi perché nemmeno gli sceicchi potranno fare una cosa del genere Il ca… - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Ligue1, #Neymar non basta: il #Psg crolla con il #Lorient - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Ligue1, #Neymar non basta: il #Psg crolla con il #Lorient - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PSG - Neymar: 'Sono molto felice qui, voglio rimanere' -