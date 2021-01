Verbale su PDP consegnato ai genitori con “Omissis” | per il Tar è lecito Ecco perché

(Di sabato 30 gennaio 2021) Un genitore proponeva ricorso avverso il silenzio-diniego dell’Amministrazione in relazione all’istanza di accesso finalizzata ad ottenere copia degli atti relativi al procedimento di formazione del Piano Didattico Personalizzato relativo al proprio figlio minore. Si pronuncia con provvedimento del 19/01/2021 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza), con atto n°172/2021. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Verbale PDP

Orizzonte Scuola

... attraverso la stesura di un Piano Didattico Personalizzato () in modo tale da evitare che le ... più in generale, presenza di bassa intelligenzaassociata ad alta intelligenza non) o,...di consegna della diagnosi-documentazione in segreteria Consenso della famiglia permodello A Piano Didattico Personalizzato