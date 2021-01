Turris | continua il momento no | a Francavilla i padroni di casa vincono con merito

(Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFontana (Br)-ilno dellache cade sul campo della Virtuscon il netto punteggio di 3 a 1. Gli uomini di mister Fabiano hanno impattato malissimo col 2021, nondall’antivigilia di Natale (2-0 nel derby contro la Cavese) e stentano a ritrovare il passo delle prima parte di stagione. In terra pugliese laha pagato un netto calo di concentrazione sul finire di entrambe le frazioni. Nel primo tempo la Virtus ha piazzato l’uno-due con le reti al 43? con Federico Vazquez dal dischetto e con il bis di Nicola Ciccone che sfrutta una disattenzione difensiva dellae insacca sul secondo palo. Subito dopo il secondo gol c’è un’occasione per i corallini con Pandolfi ...

Ultime Notizie dalla rete : Turris continua

Il Sussidiario.net

