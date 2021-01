Stellini elogia Eriksen | ' Da regista piace tantissimo Sanchez? I nostri ce li teniamo'

(Di domenica 31 gennaio 2021) Settima vittoria consecutiva in campionato a San Siro, quattro reti per reagire al pareggio di Udine. L'Inter si sbarazza facilmente del Benevento e risponde così al successo del Milan a Bologna, ...

Può sorridere Conte che, squalificato, ha lasciato la panchina al suo vice Cristian. Chiosa sui singoli, a partire da Eriksen, in campo per 90': "Mi è piaciuto tantissimo. Si sta adattando ...Può sorridere Conte che, squalificato, ha lasciato la panchina al suo vice Cristian. Chiosa sui singoli, a partire da Eriksen, in campo per 90': "Mi è piaciuto tantissimo. Si sta adattando ...LE PAROLE DI STELLINI. Il vice allenatore Cristian Stellini analizza la prestazione dell’Inter ai microfoni di DAZN: “Non mi occupo di mercato. Posso solo dire che siamo conte ...