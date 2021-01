Raid notturno dei ladri vandali nell'asilo: danni e rubati computer e tablet (Di sabato 30 gennaio 2021) PESARO - Hanno agito nella notte tra giovedì e venerdì penetrando da una porta laterale della scuola d'infanzia Milleluci in strada Rondello 1 a Candelara. Un Raid dei ladri che con atteggiamento ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 30 gennaio 2021) PESARO - Hanno agitoa notte tra giovedì e venerdì penetrando da una porta laterale della scuola d'infanzia Milleluci in strada Rondello 1 a Candelara. Undeiche con atteggiamento ...

PESARO - Hanno agito nella notte tra giovedì e venerdì penetrando da una porta laterale della scuola d'infanzia Milleluci in strada Rondello 1 a Candelara. Un raid dei ladri che con atteggiamento vandalico hanno anche sfondato una porta interna aggiungendo ai danni del furto anche quelli delle spese di ripristino. APPROFONDIMENTI FANO Travolto dal furgone ...

Cassonetti in fiamme durante un raid notturno, condannato il responsabile

È stato condannato a 5 mesi di reclusione il responsabile del raid notturno, verificatosi il 19 marzo del 2018 a Campobasso. Un uomo del capoluogo incendiò i cassonetti della nettezza urbana di Corso ...

