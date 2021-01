Oroscopo febbraio: Le previsioni del mese di febbraio 2021 (Di sabato 30 gennaio 2021) Sono tante le influenze celesti, in questo mese di febbraio. Un mese decisamente movimentato e importante. La parola d’ordine, per tutti i segni, è progettualità. Nuovi progetti e “vecchi” sogni da coronare. Nel lavoro, in amore, in ambito finanziario… La luna piena del 28 gennaio in Leone influenza le prime settimane. A lei si aggiungeranno la luna nuova dell’11 febbraio e la luna piena in Vergine del 27. Le nate sotto il segno dell’Ariete dovranno puntare sul relax: solo così godranno di quelle promozioni/miglioramenti sul lavoro che stanno per arrivare. Per il Toro sarà una carrellata di novità (belle!) in tutti i settori della vita. Le Gemelli, segno super fortunato del mese, avranno tutte le porte aperte. Tanti soldi che escono ed entrano per il Cancro. Nuove ... Leggi su amica (Di sabato 30 gennaio 2021) Sono tante le influenze celesti, in questodi. Undecisamente movimentato e importante. La parola d’ordine, per tutti i segni, è progettualità. Nuovi progetti e “vecchi” sogni da coronare. Nel lavoro, in amore, in ambito finanziario… La luna piena del 28 gennaio in Leone influenza le prime settimane. A lei si aggiungeranno la luna nuova dell’11e la luna piena in Vergine del 27. Le nate sotto il segno dell’Ariete dovranno puntare sul relax: solo così godranno di quelle promozioni/miglioramenti sul lavoro che stanno per arrivare. Per il Toro sarà una carrellata di novità (belle!) in tutti i settori della vita. Le Gemelli, segno super fortunato del, avranno tutte le porte aperte. Tanti soldi che escono ed entrano per il Cancro. Nuove ...

