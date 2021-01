Ora è anche ufficiale: Ricci dal Parma al Venezia (Di sabato 30 gennaio 2021) Adesso è ufficiale, Giacomo Ricci passa in prestito al Venezia fino al termine della stagione. Il club della laguna conferma con un comunicato sul proprio sito quanto vi avevamo anticipato da qualche giorno. Questo il comunicato: “Il Venezia FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con il Parma Calcio 1913 per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito sino al 30 giugno 2021 del laterale sinistro Giacomo Ricci. Il giocatore classe 1996, che in carriera ha vestito le maglie di Livorno Pro Piacenza, Carrarese, Juve Stabia e Parma, nel corso di questa stagione ha disputato 3 partite nel campionato di Serie A e 3 in Coppa Italia. Benvenuto Giacomo!” Foto: Instagram Venezia L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 30 gennaio 2021) Adesso è, Giacomopassa in prestito alfino al termine della stagione. Il club della laguna conferma con un comunicato sul proprio sito quanto vi avevamo anticipato da qualche giorno. Questo il comunicato: “IlFC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con ilCalcio 1913 per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito sino al 30 giugno 2021 del laterale sinistro Giacomo. Il giocatore classe 1996, che in carriera ha vestito le maglie di Livorno Pro Piacenza, Carrarese, Juve Stabia e, nel corso di questa stagione ha disputato 3 partite nel campionato di Serie A e 3 in Coppa Italia. Benvenuto Giacomo!” Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo ...

