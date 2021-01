Infermiera finge di vaccinare | la famiglia la scopre e la fa licenziare

(Di sabato 30 gennaio 2021) Inchiodata da un video, un’, in Brasile, è stata licenziata per aver finto di aver vaccinato contro il Covid un’anziana di 97 anni Il numero dei casi di contagio da coronavirus a livello globale, secondo gli ultimi dati pubblicati dal “Corriere della Sera”, ha superato la soglia dei 102 milioni mentre i decessi sono oltre L'articolo Curiosauro.

Claricmat3 : RT @iochescrivocose: Zeynep che stai facendo? dove sono finiti i tuoi progressi? la tua indipendenza? i tuoi sacrifici? prima si firma c… - iamfrederica : RT @iochescrivocose: Zeynep che stai facendo? dove sono finiti i tuoi progressi? la tua indipendenza? i tuoi sacrifici? prima si firma c… - EnzoSulWeb : #Brasile: infermiera tradita da video, finge di fre il vaccino ma viene scoperta e licenziata. - Verona11013303 : RT @iochescrivocose: Zeynep che stai facendo? dove sono finiti i tuoi progressi? la tua indipendenza? i tuoi sacrifici? prima si firma c… - iochescrivocose : Zeynep che stai facendo? dove sono finiti i tuoi progressi? la tua indipendenza? i tuoi sacrifici? prima si firm… -

Ultime Notizie dalla rete : Infermiera finge

Agenzia ANSA

Nel video si vede l'inserire l'ago della siringa nel braccio della donna, ma quando lo estrae il liquido è ancora nella siringa. La famiglia ha immediatamente denunciato l'accaduto. 'È una ...Il video è stato mostrato al responsabile delle vaccinazioni del comune di Maceiò, che ha licenziato in tronco l'ed ha inviato la documentazione video alla procura, che ha aperto un'..."Ci auguriamo che chi è in prima linea prenda le dovute precauzioni perché non si verifichino situazioni come questa" osserva la nipote ...Un’infermiera che aveva finto di vaccinare un’anziana paziente contro il Covid è stata smascherata da un filmato e licenziata in tronco ...