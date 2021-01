Il testamento spirituale di Giuseppe D’Ambrosio Angelillo: 1500 pagine su Alda Merini (Di sabato 30 gennaio 2021) “Raccontami come tu sai raccontarmi, con verità, senza tradirmi”. Questo era il desiderio di Alda Merini, e questo è accaduto: per le edizioni Acquaviva è uscito il libro testamento di Giuseppe D’Ambrosio Angelillo: Alda, 1500 pagine su Alda Merini, due volumi, la voce di Angelillo e quella di Alda fuse assieme. Giuseppe incarna la voce di Alda. Badate bene: non è uscito per Mondadori o Einaudi o Feltrinelli, no. I grandi editori sono così piccoli. Giuseppe vendeva i suoi libri artigianali con la sua bancarella mobile, di solito si appostava davanti alla Mondadori di piazza Duomo: Davide contro Golia. Le vetrine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) “Raccontami come tu sai raccontarmi, con verità, senza tradirmi”. Questo era il desiderio di, e questo è accaduto: per le edizioni Acquaviva è uscito il librodisu, due volumi, la voce die quella difuse assieme.incarna la voce di. Badate bene: non è uscito per Mondadori o Einaudi o Feltrinelli, no. I grandi editori sono così piccoli.vendeva i suoi libri artigianali con la sua bancarella mobile, di solito si appostava davanti alla Mondadori di piazza Duomo: Davide contro Golia. Le vetrine ...

