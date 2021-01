Hulk torna in Brasile: “Grazie all’Atletico Mineiro per avermi riportato a casa…” (Di sabato 30 gennaio 2021) Hulk e l'Atletico Mineiro ufficialmente insieme. L'attaccante brasiliano e la società hanno dato l'annuncio ufficiale della loro firma. Il bomber, dopo aver lasciato la Cina, e nello specifico lo Shangai SIPG dopo oltre 4 stagioni, fa ritorno nel suo Brasile. Sui social le prime reazioni del giocatore e del club.Le prime parole di Hulkcaption id="attachment 1086829" align="alignnone" width="535" Hulk (Instagram Hulk)/captionSe l'Atletico Mineiro aveva prima pubblicato la foto del noto personaggio Hulk per annunciare l'acquisizione del giocatore, ecco che il diretto interessato, dopo le immagini della sua firma, ha voluto parlare via social del ritorno in Patria. "Il club mi ha dato l'opportunità di giocare nel mio Paese dopo tanti anni. L'Atletico ... Leggi su itasportpress (Di sabato 30 gennaio 2021)e l'Atleticoufficialmente insieme. L'attaccante brasiliano e la società hanno dato l'annuncio ufficiale della loro firma. Il bomber, dopo aver lasciato la Cina, e nello specifico lo Shangai SIPG dopo oltre 4 stagioni, fa ritorno nel suo. Sui social le prime reazioni del giocatore e del club.Le prime parole dicaption id="attachment 1086829" align="alignnone" width="535"(Instagram)/captionSe l'Atleticoaveva prima pubblicato la foto del noto personaggioper annunciare l'acquisizione del giocatore, ecco che il diretto interessato, dopo le immagini della sua firma, ha voluto parlare via social del ritorno in Patria. "Il club mi ha dato l'opportunità di giocare nel mio Paese dopo tanti anni. L'Atletico ...

ItaSportPress : Hulk torna in Brasile: 'Grazie all'Atletico Mineiro per avermi riportato a casa...' - - TeoBellan : Dopo l'esperienza in Cina con lo Shanghai SIPG, Hulk torna a giocare in Brasile. Ha firmato per l'Atletico Mineiro. - starkmora_ : @Streptococco_ si, lei torna allo SWORD dopo tre settimane dallo schiocco di Hulk e quindi dalla battaglia di Endgame - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Hulk torna a giocare in Brasile: riparte dall’Atletico Mineiro ???? - Streptococco_ : @starkmora_ Perché pensavo: Monica torna dopo lo schiocco di Hulk giusto? Ceh quando fa vedere tutte quelle persone… -

Ultime Notizie dalla rete : Hulk torna Hulk si lega all'Atletico Mineiro

Giappone, Portogallo, Russia e Cina. Un lungo girovagare per i campi di mezzo mondo, prima di fare ritorno, sedici anni dopo, a casa. Hulk torna in Brasile e lo fa legandosi all'Atletico Mineiro. A confermare il trovato accordo con l'attaccate che è reduce da un'avventura nella Chinese Super League, è stato lo stesso club bianconero.

