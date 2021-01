Fedriga: Distribuire VACCINO in base a target e non a residenti (Di sabato 30 gennaio 2021) “La distribuzione del VACCINO deve essere compiuta su base regionale tenendo conto del target individuato a livello nazionale e poi indicato alle Regioni e non rispetto alla popolazione residente”. Lo ha chiesto il governatore della Regione Massimiliano Fedriga nel corso della riunione odierna tra il Governo, il commissario straordinario Domenico Arcuri e i presidenti delle Regioni, per fare il punto sulla distribuzione dei vaccini in Italia. “Se la distribuzione non avvenisse in base al target – ha spiegato Fedriga – il rischio è quello che in alcune zone dell’Italia non si riesca a coprire completamente la vaccinazione degli over 80, che è il secondo obiettivo individuato a livello nazionale, creando disuguaglianze territoriali basate su ... Leggi su udine20 (Di sabato 30 gennaio 2021) “La distribuzione deldeve essere compiuta suregionale tenendo conto delindividuato a livello nazionale e poi indicato alle Regioni e non rispetto alla popolazione residente”. Lo ha chiesto il governatore della Regione Massimilianonel corso della riunione odierna tra il Governo, il commissario straordinario Domenico Arcuri e i pdelle Regioni, per fare il punto sulla distribuzione dei vaccini in Italia. “Se la distribuzione non avvenisse inal– ha spiegato– il rischio è quello che in alcune zone dell’Italia non si riesca a coprire completamente la vaccinazione degli over 80, che è il secondo obiettivo individuato a livello nazionale, creando disuguaglianze territoriali basate su ...

