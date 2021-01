Fan increduli | la Soap Opera Mediaset cancellata per sempre

Leggi su howtodofor

(Di sabato 30 gennaio 2021) Una notizia che non farà piacere ai fan dell'appuntamento pomeridiano con le telenovelas su Canale 5. Dopo "Il segreto", anche "Una vita" si appresta a chiudere i battenti. TVE ha infatti deciso di chiudere la produzione conosciuta in madrepatria come "Acacias 38", nonostante sia una delle sue serie quotidiane di maggior successo. La serie termina le riprese, dopo ben sei anni di lavorazione, 1500 episodi e un periodo di stop a causa del Covid. Una vita in Italia, quando finirà La messa in onda in Spagna non è ancora terminata perché al momento l'avventura si è chiusa soltanto per cast e troupe. Oggi, 29 gennaio, è stato trasmesso l'episodio 1417, dunque manca ancora qualche tempo prima che gli spettatori salutino i loro beniamini: secondo i siti spagnoli, la fine dovrebbe essere programmata per marzo 2021. In Italia siamo parecchio indietro, per cui i fan nostrani possono ...