Cremona-Virtus Bologna | data | orario | tv e diretta streaming basket Serie A1 2020 2021

(Di sabato 30 gennaio 2021) Al PalaRadi VanoliSegafredoaprono la 18° giornata diA1. I lombardi sono attualmente undicesimi con dodici punti raccolti in sedici gare giocate. Laè invece quarta per colpa di qualche KO di troppo, ma veleggia tranquilla in zona playoff. Sabato 30 gennaio alle ore 20.00 inizierà la sfida che sarà trasmessa su Eurosport 2 ed Eurosport Player. SEGUI INSportFace.

BasketCity_net : - BasketCity_net : - bolognabasket : Gameday: oggi @VanoliCremona - @Virtusbo alle 20 - AllAroundnet : @LegaBasketA #preview 3^ ritorno 2020-21 @VanoliCremona festeggia la conferma di coach #PaoloGalbiati fino al 2023… - BasketMagazine : New post: Il prepartita di Cremona-Virtus Bologna: Galbiati: “Sarà una partita difficile”, Djordjevic: “Sarà necess… -

Ultime Notizie dalla rete : Cremona Virtus

(30 gennaio 2021) - Scende in campo alle 20 la Vanoli che, nella terza giornata del girone ... ospita al PalaRadi la corazzata SegafredoBologna guidata dalle stelle Marco Belinelli e ...Si inizia oggi alle 20 con la sfida trae Bologna (sponda). Ospiti favoriti, anche se la Vanoli per quanto riguarda il campionato è in striscia aperta di 5 successi consecutivi contro ...Al PalaRadi Vanoli Cremona e Virtus Segafredo Bologna aprono la 18° giornata di Serie A1 2020/2021. I lombardi sono attualmente undicesimi con dodici punti raccolti in sedici gar ...LIVE - La Vanoli Cremona ospita la Segafredo Virtus Bologna nella 18° giornata del campionato di Serie A1 2020/2021 ...