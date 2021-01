Chi sono i figli di Gianni Morandi (Di sabato 30 gennaio 2021) Gianni Morandi, 76 anni, ha avuto tre figli da due matrimoni diversi: i primi due con Laura Efrikian con cui si è sposato nel 1966, mentre il terzo è figlio di Anna Dan sposata nel 2004. Gianni Morandi ha avuto tre figli: Marianna e Marco, nati dal suo primo matrimonio con Laura Efrikian e Pietro, nato nel 1997, frutto del matrimonio con Anna Dan nel 2004. Laura e Gianni hanno avuto anche una primogenita, Serena, nata nel 1967, ma è vissuta poche ore. Gianni Morandi è uno dei più grandi artisti della musica Italiana, nella sua carriera ha venduto milioni di dischi aggiudicandosi per due volte Canzonissima nel 1968 e 1969. Ha vinto una volta il Festival di Sanremo, nel 1987, con il brano Si può dare di più, interpretato ... Leggi su movieplayer (Di sabato 30 gennaio 2021), 76 anni, ha avuto treda due matrimoni diversi: i primi due con Laura Efrikian con cui si è sposato nel 1966, mentre il terzo èo di Anna Dan sposata nel 2004.ha avuto tre: Marianna e Marco, nati dal suo primo matrimonio con Laura Efrikian e Pietro, nato nel 1997, frutto del matrimonio con Anna Dan nel 2004. Laura ehanno avuto anche una primogenita, Serena, nata nel 1967, ma è vissuta poche ore.è uno dei più grandi artisti della musica Italiana, nella sua carriera ha venduto milioni di dischi aggiudicandosi per due volte Canzonissima nel 1968 e 1969. Ha vinto una volta il Festival di Sanremo, nel 1987, con il brano Si può dare di più, interpretato ...

