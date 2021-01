Amadeus | la confessione inaspettata | “Rischio l’infarto”

infoitcultura : Amadeus, arriva l’amara confessione: “Niente da fare, è un dramma” - GossipItalia3 : Amadeus, confessione privatissima: «Non sono proprio capace, è un dramma» #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus confessione

UrbanPost

E' stata una notizia del tutto inaspettata quella lanciata da. I telespettatori non vedono ... Naomi Campbell, il passato vorticoso: 'Sono una sopravvissuta', lasulle dipendenze ...Pare che laabbia fatto rimanere tutti senza parole, visto che Zorzi avrebbe, secondo ... Sanremo 2021,annuncia le sue co - conduttrici. Una più bella dell'altraSimona Ventura fa un appello per il Festival di Sanremo: “Uniti si può” Non sarebbe un anno da ricordare se non andasse in onda il Festival di Sanremo. Da ...Naomi Campbell in un'intervista al Wall Street Journal raccontò del suo passato vorticoso, delle sue vecchie dipendenze. Le parole ...