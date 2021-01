Uomini e Donne 2007 | era il tronista più bello | oggi a 40 anni è così

Leggi su solonotizie24

(Di venerdì 29 gennaio 2021) È ricordato per essere uno dei protagonisti più belli di. Correva l’anno 2009, è passato tempo, ma lui è sempre più affascinante.: Giorgio Alfieri, unche ha fatto la storia del dating show più famoso di Canale 5. Giorgio Alfieri, è giovanissimo quando approda negli studi di Maria De Filippi. E’ un calciatore ambizioso, tenace e molto competitivo.La sua bravura in ambito calcistico e la sua determinazione, lo portano ad entrare nel cast di Campioni – Il sogno. In poco tempo, diventa l’idolo dei ragazzi che come lui, sognano il mondo del calcio. Quando arriva ad, Giorgio è bellissimo, e non solo. La sua travolgente simpatia conquista i telespettatori del programma. Il, si ...