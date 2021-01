TIM, presentata all’Agcom offerta coinvestimento in fibra su rete secondaria (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – TIM, con l’obiettivo di accelerare la copertura e l’adozione della banda ultralarga ad altissima capacità nel Paese in vista del lancio di FiberCop, ha pubblicato sul proprio sito wholesale l’offerta di coinvestimento per la realizzazione della rete di accesso secondaria in fibra ottica. Grazie a questo progetto – spiega una nota – si potranno offrire soluzioni FTTH alle famiglie e alle imprese in 1.610 Comuni del territorio nazionale entro il 2025. L’offerta di coinvestimento è stata, contestualmente, notificata all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) affinché possa valutarla ai sensi del nuovo Codice europeo delle Comunicazioni Elettroniche e assumere i conseguenti provvedimenti. L’iniziativa di TIM “si basa sul modello del ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – TIM, con l’obiettivo di accelerare la copertura e l’adozione della banda ultralarga ad altissima capacità nel Paese in vista del lancio di FiberCop, ha pubblicato sul proprio sito wholesale l’diper la realizzazione delladi accessoinottica. Grazie a questo progetto – spiega una nota – si potranno offrire soluzioni FTTH alle famiglie e alle imprese in 1.610 Comuni del territorio nazionale entro il 2025. L’diè stata, contestualmente, notificata all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) affinché possa valutarla ai sensi del nuovo Codice europeo delle Comunicazioni Elettroniche e assumere i conseguenti provvedimenti. L’iniziativa di TIM “si basa sul modello del ...

L'iniziativa di TIM "si basa sul modello del coinvestimento 'aperto' previsto dal nuovo Codice e rappresenta il primo caso di questo tipo in Europa su scala nazionale.

Roma, 29 gen 16:37 - Tim, con l'obiettivo di accelerare la copertura e l'adozione della banda ultralarga ad altissima capacità nel paese in vista del lancio

Telecom Italia (Tim) ha presentato ad Agcom l'offerta di coinvestimento per la realizzazione della rete di accesso secondaria in fibra ottica, rivolta a tutti gli operatori interessati a partecipare

