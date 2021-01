Spagna, PIL cresce nel quarto trimestre contro aspettative (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – L’economia spagnola è cresciuta più delle attese nel quarto trimestre 2020, nonostante la seconda ondata dalla pandemia di Covid-19. Secondo la stima pubblicata dall’Istituto Nazionale della Spagna (INE), si è registrata una crescita del PIL dello 0,4% su trimestre, dopo il forte aumento del 16,4% nel trimestre precedente. Il dato supera le stime di consensus, che erano per un calo dell’1,5%. Su base annuale, è indicata una contrazione del 9,1% dopo il -9% precedente, meglio delle attese degli analisti che indicavano un -10,8%. Leggi su quifinanza (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – L’economia spagnola è cresciuta più delle attese nel2020, nonostante la seconda ondata dalla pandemia di Covid-19. Secondo la stima pubblicata dall’Istituto Nazionale della(INE), si è registrata una crescita del PIL dello 0,4% su, dopo il forte aumento del 16,4% nelprecedente. Il dato supera le stime di consensus, che erano per un calo dell’1,5%. Su base annuale, è indicata una contrazione del 9,1% dopo il -9% precedente, meglio delle attese degli analisti che indicavano un -10,8%.

