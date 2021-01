Scambio Dzeko - Sanchez, l'Inter si gioca l'asso (Di venerdì 29 gennaio 2021) La società nerazzurra, secondo la Gazzetta dello Sport, starebbe pensando di colmare il gap con l'inserimento di una contropartita tecnica gradita ai vertici giallorossi. Il giocatore individuato ... Leggi su sport.virgilio (Di venerdì 29 gennaio 2021) La società nerazzurra, secondo la Gazzetta dello Sport, starebbe pensando di colmare il gap con l'inserimento di una contropartita tecnica gradita ai vertici giallorossi. Iltore individuato ...

DiMarzio : #ASRoma e #Inter al lavoro per lo scambio tra i due attaccanti - SkySport : ULTIM’ORA MERCATO ? INTER E ROMA AL LAVORO PER LO SCAMBIO DZEKO-SANCHEZ ? #SkySport #SkyCalciomercato #Roma #Inter… - DiMarzio : Scambio #Dzeko - #Sanchez: gli aggiornamenti dopo l'incontro tra #Roma e #Inter - chiarandreella : RT @salines_simone: Alcuni motivi per cui sono favorevole allo scambio Dzeko-Sanchez: - Lautaro avrebbe finalmente concorrenza e potrebbe u… - Bubu_Inter : Ma se si parla di scambio di prestiti fino a giugno, com'è che continuo a leggere ovunque di 3, 4 o 5ml di differen… -