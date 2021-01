Roberto Cacciapaglia | “Days of Experience” suonata con un pianoforte tridimensionale

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Mi sono collegato condurante la mia diretta WE HAVE A DREAM del martedì sera. Guarda l’intervista ma soprattutto il videoclip di “of”. Lui è un musicista incredibile, anche se poco noto al grande pubblico. Diplomato al conservatorio Giuseppe Verdi, nella sua vita ha collaborato a lungo con le sperimentazioni di Franco Battiato ai tempi di “Pollution”. Ha poi fatto ricerca di musica cosmica in Germania con Rolf Ulrich Kaiser, Tangerine Dream e Popol Vuh. Questi nomi che sto scrivendo potranno dire poco ai più ma gli esperti di musica sanno di chi sto parlando.pubblica poi “Sonanze”, il primo LP quadrifonico in Italia.dal 1983, fra le tante cose che fa, collabora con Giuni Russo e produce Ivan Cattaneo in “Bandiera ...

