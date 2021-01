Pradè: “Kokorin ha una grande occasione. Col Torino gara delicata” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il ds della Fiorentina, Daniele Pradè, ha commentato a Sky il mercato della Viola e la sfida imminente con il Torino. Queste le sue parole: “Alterniamo buone prestazioni ad altre peggiori. Veniamo da una vittoria e prima ancora da un brutto ko a Napoli, ci serve maggiore continuità. Oggi è una gara decisiva contro una squadra forte che non merita la classifica che ha. Uscite? Montiel per farlo giocare con più continuità”. Il Torino ha mai chiesto Pulgar? “Non ce lo hanno mai chiesto”. Su Kokorin: “E’ un’idea che nasce da questa estate. E’ un giocatore dalle grandi qualità tecniche e che adesso deve adattarsi ad una nuova realtà. Questa è la sua chance e deve giocarcela al 100%”. Su Ribery: “E’ il nostro simbolo. Quello che vorrà fare in futuro ce lo dirà ma non è questo il momento opportuno. Ne ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il ds della Fiorentina, Daniele, ha commentato a Sky il mercato della Viola e la sfida imminente con il. Queste le sue parole: “Alterniamo buone prestazioni ad altre peggiori. Veniamo da una vittoria e prima ancora da un brutto ko a Napoli, ci serve maggiore continuità. Oggi è unadecisiva contro una squadra forte che non merita la classifica che ha. Uscite? Montiel per farlo giocare con più continuità”. Ilha mai chiesto Pulgar? “Non ce lo hanno mai chiesto”. Su: “E’ un’idea che nasce da questa estate. E’ un giocatore dalle grandi qualità tecniche e che adesso deve adattarsi ad una nuova realtà. Questa è la sua chance e deve giocarcela al 100%”. Su Ribery: “E’ il nostro simbolo. Quello che vorrà fare in futuro ce lo dirà ma non è questo il momento opportuno. Ne ...

Commenta per primo Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradé è intervenuto a Sky Sport prima della partita contro il Torino: 'Pulgar ai granata? Non ce l'hanno mai chiesto. Kokorin? E' un'idea che nasce da questa estate. E' un giocatore dalle grandi qualità tecniche e che adesso deve adattarsi ad una nuova realtà. Questa è la sua chance e deve giocarcela al 100%'. Sul ...

La Fiorentina prova a domare il Toro

...russo Aleksandr Kokorin ed il difensore francese naturalizzato marocchino, di origini mauritane Kevin Malcuit . Entrambi sono arrivati a Firenze ma non sono stati convocati. Il ds Daniele Pradè ha ...

