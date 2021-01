Pietro resta in carcere. "Verso Roberta fortissima gelosia e un sentimento morboso" (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Sono poi di tutta evidenza le contraddizioni in cui sono incorsi i familiari dell’indagato - che pure si potevano avvalere del diritto di astenersi dal rendere dichiarazioni - su altri particolari non meno rilevanti e relativi agli orari in cui si sarebbero svegliati ed avrebbero ricevuto le confidenze del figlio”. Lo scrive il gip di Termini Imerese, Angela Lo Pipero, nell’ordinanza con cui non convalida il fermo ma applica la custodia cautelare in carcere a Pietro Morreale, 19 anni, indagato con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere, dopo la morte della fidanzata diciassettenne, Roberta Siragusa, il cui corpo è stato ritrovato in fondo ad un dirupo, parzialmente bruciato, domenica alle porte di Caccamo. Oggi si è svolta l’udienza di convalida durante la quale l’indagato, assistito dai legali Giuseppe Di Cesare ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Sono poi di tutta evidenza le contraddizioni in cui sono incorsi i familiari dell’indagato - che pure si potevano avvalere del diritto di astenersi dal rendere dichiarazioni - su altri particolari non meno rilevanti e relativi agli orari in cui si sarebbero svegliati ed avrebbero ricevuto le confidenze del figlio”. Lo scrive il gip di Termini Imerese, Angela Lo Pipero, nell’ordinanza con cui non convalida il fermo ma applica la custodia cautelare inMorreale, 19 anni, indagato con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere, dopo la morte della fidanzata diciassettenne,Siragusa, il cui corpo è stato ritrovato in fondo ad un dirupo, parzialmente bruciato, domenica alle porte di Caccamo. Oggi si è svolta l’udienza di convalida durante la quale l’indagato, assistito dai legali Giuseppe Di Cesare ...

Pietro resta in carcere. "Verso Roberta fortissima gelosia e un sentimento morboso"

