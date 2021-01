Paura di restare single? In pandemia aumenta l’anuptafobia

Leggi su dire

(Di venerdì 29 gennaio 2021) ROMA – La teoria del doppio standard è sempre valida: se l’uomo dopo i 40 anni è considerato uno ‘scapolo d’oro’, la donna coetanea e nubile viene etichettata come ‘zitella’, e se ha un ottimo lavoro con una vita sociale appagante rischia pure di cadere nella definizione di ‘aggressiva’ o ‘mangiauomini’. Inutile negarlo, a livello sociale persistono il giudizio e il pregiudizio che una donna per essere tale debba avere prole e marito. E se non li ha? Attenti all’anuptafobia, una sindrome scoperta 15 anni fa che si riferisce alla paura, soprattutto delle donne, di non arrivare mai al matrimonio (dal greco anupta, mancanza di nozze).