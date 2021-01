Palermo, gennaio amaro per i rosanero: quattro punti in tre gare, ora bisogna invertire la rotta (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Palermo non decolla.gennaio sarebbe dovuto essere il mese della svolta, e invece i rosanero, ancora una volta, hanno dimostrato di non essere ancora una macchina vincente che possa assicurare continuità di risultati. "L'inizio del 2021 - scrive l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia' -, è stato altalenante, esattamente come il resto della stagione". Gli inciampi casalinghi contro Virtus Francavilla e Teramo - dopo la striminzita vittoria contro la Cavese (ultima in classifica), ne sono la prova evidente. Una sconfitta e un pareggio, ancora due occasioni sprecate dei rosanero che hanno alimentato il malcontento tra la tifoseria.Eppure, "calendario alla mano, visto il numero di partite abbordabili da affrontare", gennaio sarebbe dovuto essere un mese benevolo per la formazione di Roberto ... Leggi su mediagol (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilnon decolla.sarebbe dovuto essere il mese della svolta, e invece i, ancora una volta, hanno dimostrato di non essere ancora una macchina vincente che possa assicurare continuità di risultati. "L'inizio del 2021 - scrive l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia' -, è stato altalenante, esattamente come il resto della stagione". Gli inciampi casalinghi contro Virtus Francavilla e Teramo - dopo la striminzita vittoria contro la Cavese (ultima in classifica), ne sono la prova evidente. Una sconfitta e un pareggio, ancora due occasioni sprecate deiche hanno alimentato il malcontento tra la tifoseria.Eppure, "calendario alla mano, visto il numero di partite abbordabili da affrontare",sarebbe dovuto essere un mese benevolo per la formazione di Roberto ...

