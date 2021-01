Napoli, Mertens torna nel mirino di una vecchia pretendente (Di sabato 30 gennaio 2021) Sul Napoli incombe un’altra minaccia, un club di Premier è pronto all’affondo per portare a casa Dries Mertens. Un avvio di stagione non particolarmente esaltante per Dries Mertens, fino a questo momento, con la maglia del Napoli. Per carità, il belga resta sempre uno dei giocatori di punta di questa squadra, ma qualcuno nella piazza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 30 gennaio 2021) Sulincombe un’altra minaccia, un club di Premier è pronto all’affondo per portare a casa Dries. Un avvio di stagione non particolarmente esaltante per Dries, fino a questo momento, con la maglia del. Per carità, il belga resta sempre uno dei giocatori di punta di questa squadra, ma qualcuno nella piazza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

antofns : Mertens via da Napoli??? - Mediagol : #Calciomercato #Napoli, sirene inglesi per Mertens: l'Arsenal piomba sul belga, ma per Gattuso è incedibile. Le ult… - Fantacalcio : Calciomercato Napoli, l'Arsenal fa sul serio per Mertens - sscalcionapoli1 : Amoruso: 'Il Napoli deve ritrovare Mertens e Osimhen, fanno la differenza' #ForzaNapoliSempre -