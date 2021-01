Masterchef Italia 10, intervista ai concorrenti eliminati Ilda e Igor (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'intervista ai concorrenti eliminati nella settima puntata di Masterchef Italia 10, Ilda e Igor. A Masterchef Italia 10, che va in onda tutti i giovedì alle 21:15 su Sky Uno (ma che è anche sempre disponibile su Sky On Demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV), siamo arrivati alla settima puntata, quella del giro di boa, durante la quale sono stati eliminati altri due concorrenti della Masterclass: Ilda Muja e Igor Nor. Le prove si fanno sempre più difficili: Ilda ha dovuto abbandonare la Masterclass dopo non essere stata in grado di riprodurre uno dei piatti fusion della chef stellata Karima Lopez; Igor, invece, è caduto ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'ainella settima puntata di10,. A10, che va in onda tutti i giovedì alle 21:15 su Sky Uno (ma che è anche sempre disponibile su Sky On Demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV), siamo arrivati alla settima puntata, quella del giro di boa, durante la quale sono statialtri duedella Masterclass:Muja eNor. Le prove si fanno sempre più difficili:ha dovuto abbandonare la Masterclass dopo non essere stata in grado di riprodurre uno dei piatti fusion della chef stellata Karima Lopez;, invece, è caduto ...

