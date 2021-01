Incarico a Fico mentre il M5S si autodistrugge con l'apertura a Renzi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tocca a Roberto Fico valutare la solidità della maggioranza che reggeva il governo Conte-Bis. Un mandato esplorativo arrivato dopo il clamoroso «dietrofront» del Movimento 5 Stelle che riapriva all'alleanza co Renzi. «Il Movimento 5 Stelle non accetta Renzi perché Renzi non può essere la soluzione ai problemi. È oggettivamente impossibile una nuova alleanza con Renzi con Renzi. Chi ha creato questo disastro non può essere la soluzione» (Danilo Toninelli, senatore M5S, 27 gennaio 2021) «Piuttosto che tornare in un governo ostaggi di Renzi meglio tornare al voto» (Matteo Mantero, senatore M5S, 27 gennaio 2021). Crisi di governo, Toninelli (M5S): "Mai più con Renzi, invece parliamo con i Renziani" ... Leggi su panorama (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tocca a Robertovalutare la solidità della maggioranza che reggeva il governo Conte-Bis. Un mandato esplorativo arrivato dopo il clamoroso «dietrofront» del Movimento 5 Stelle che riapriva all'alleanza co. «Il Movimento 5 Stelle non accettaperchénon può essere la soluzione ai problemi. È oggettivamente impossibile una nuova alleanza concon. Chi ha creato questo disastro non può essere la soluzione» (Danilo Toninelli, senatore M5S, 27 gennaio 2021) «Piuttosto che tornare in un governo ostaggi dimeglio tornare al voto» (Matteo Mantero, senatore M5S, 27 gennaio 2021). Crisi di governo, Toninelli (M5S): "Mai più con, invece parliamo con iani" ...

