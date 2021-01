Ibra e Lukaku | un turno di stop per la rissa nel derby

Leggi su funweek

(Di venerdì 29 gennaio 2021)se la cavano con una giornata di squalifica dopo laneldi Coppa Italia. Il giudice sportivo ha inflitto undiagli attaccanti di Milan e Inter dopo il duro scontro tra i due durante il match vinto dai nerazzurri per 2-1.himovic è stato punito dopo la “doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”, mentre(che era diffidato) “per comportamento non regolamentare in campo”. Undianche al nerazzurro Hakimi e al rossonero Kessie, oltre a Palomino dell’Atalanta. Funweek.