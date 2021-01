Fontana chiede Lombardia in zona gialla/ "Dopo una settimana ingiustamente rossa" (Di venerdì 29 gennaio 2021) All'orizzonte, come riferisce anche il quotidiano Il Giorno, non vi sarebbe comunque alcuno sconto, con il tanto atteso passaggio in zona gialla che dovrebbe giungere solo il prossimo 7 febbraio. 'La ... Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 29 gennaio 2021) All'orizzonte, come riferisce anche il quotidiano Il Giorno, non vi sarebbe comunque alcuno sconto, con il tanto atteso passaggio inche dovrebbe giungere solo il prossimo 7 febbraio. 'La ...

LegaSalvini : ++ FONTANA CHIEDE A CONTE I DANNI PER 650 MILIONI, IL GOVERNO RISARCISCA I DANNI ALLA LOMBARDIA ++ - Piu_Europa : Sono mesi che il nostro consigliere in Regione #Lombardia @UsuelliMichele chiede alla giunta #Fontana di pubblicare… - zazoomblog : Fontana chiede Lombardia in zona gialla- Dopo una settimana ingiustamente rossa - #Fontana #chiede #Lombardia… - DoniniRiccardo : RT @Piu_Europa: Sono mesi che il nostro consigliere in Regione #Lombardia @UsuelliMichele chiede alla giunta #Fontana di pubblicare i dati… - Roberto14989008 : RT @LegaSalvini: ++ FONTANA CHIEDE A CONTE I DANNI PER 650 MILIONI, IL GOVERNO RISARCISCA I DANNI ALLA LOMBARDIA ++ -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana chiede Fontana chiede Lombardia in zona gialla/ “Dopo una settimana ingiustamente rossa” Il Sussidiario.net Fontana: “Da tre settimane dati da zona gialla”

Oggi, venerdì 29 gennaio 2021, è atteso il classico report dell’Iss sui dati epidemiologici, con la conseguente ordinanza del ministro Roberto Speranza sui colori delle Regioni. E la Lombardia non ha ...

Giudice arrestato a Brindisi, Procuratore: «Giustizia non fa sconti a nessuno»

«Che i soldi siano passati da una parte privata alla disponibilità del giudice è un fatto reale, niente chiacchiere», lo conferma Curcio ...

Oggi, venerdì 29 gennaio 2021, è atteso il classico report dell’Iss sui dati epidemiologici, con la conseguente ordinanza del ministro Roberto Speranza sui colori delle Regioni. E la Lombardia non ha ...«Che i soldi siano passati da una parte privata alla disponibilità del giudice è un fatto reale, niente chiacchiere», lo conferma Curcio ...