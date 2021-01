Finale di Coppa Libertadores: diversi spunti utili (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Finale di Coppa Libertadores vedrà il Santos confrontarsi con il Palmeiras. Ma che tipo di squadre sono? Che squadra è il Santos ? Quella del Santos è una storia affascinante per diversi aspetti. Ad esempio per essere l’unica squadra del campionato paulista a giocare un calcio tipicamente brasiliano rispetto a quello organizzato tipico delle squadre pauliste. Oppure per essere stata la casa di due dei numeri dieci più iconici di sempre: Pelè e Neymar, entrambi vincitori della Libertadores. Infine il Santos è conosciuto per il suo vivaio, sempre proficuo. L’ultimo ad essere uscito da esso è Kaio Jorge, punta classe 2002. Giocatore strabiliante, elegante e molto maturo, di fatto il perno della squadra. Elemento disposto ad abbassarsi per aiutare la squadra, abile nelle sponde e capace di far ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ladivedrà il Santos confrontarsi con il Palmeiras. Ma che tipo di squadre sono? Che squadra è il Santos ? Quella del Santos è una storia affascinante peraspetti. Ad esempio per essere l’unica squadra del campionato paulista a giocare un calcio tipicamente brasiliano rispetto a quello organizzato tipico delle squadre pauliste. Oppure per essere stata la casa di due dei numeri dieci più iconici di sempre: Pelè e Neymar, entrambi vincitori della. Infine il Santos è conosciuto per il suo vivaio, sempre proficuo. L’ultimo ad essere uscito da esso è Kaio Jorge, punta classe 2002. Giocatore strabiliante, elegante e molto maturo, di fatto il perno della squadra. Elemento disposto ad abbassarsi per aiutare la squadra, abile nelle sponde e capace di far ...

FIGCfemminile : COPPA ITALIA @TIM_VISION ?? ???? ? Le 8?? teste di serie sono pronte a scendere in campo per l’andata dei Quarti di f… - Open_gol : Nettissimi i distacchi: 2'43' e 3'07'. Domani altre due prove. Per centrare la finale contro gli inglesi di Ineos s… - SkySport : INTER-MILAN 2-1 Risultato finale ? ? #Ibrahimovic (31’) ? rig. #Lukaku (70’) ? #Eriksen (90+8’) ? ? L’INTER IN SEM… - MoliPietro : Finale di Coppa Libertadores: diversi spunti utili - infoitsport : PROBABILI FORMAZIONI - Quarti di Coppa Italia, si chiudono i quarti di finale: tabellini e pagelle -