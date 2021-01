Alfonso Signorini nababbo della tv: quanto guadagna (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alfonso Signorini è il re della cronaca rosa, nonché volto icona della televisione e non poteva non avere un guadagno proporzionato Alfonso Signorini (Instagram)Alfonso Signorini ha fatto della cronaca rosa la parte più importante della sua vita. Tuttavia la sua carriera inizialmente era totalmente diversa. Prima di diventare giornalista e lavorare con un giornale di Como, era infatti un insegnante. Cominciò poi a collaborare con il settimanale Panorama, dove diventa un esperto del settore gossip. Questa esperienza sancirà il suo passaggio a Chi, dove diventa direttore. Nel 2008 diventa anche direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, senza però abbandonare l’altro settimanale. Con il passare degli anni il suo ... Leggi su kronic (Di venerdì 29 gennaio 2021)è il recronaca rosa, nonché volto iconatelevisione e non poteva non avere un guadagno proporzionato(Instagram)ha fattocronaca rosa la parte più importantesua vita. Tuttavia la sua carriera inizialmente era totalmente diversa. Prima di diventare giornalista e lavorare con un giornale di Como, era infatti un insegnante. Cominciò poi a collaborare con il settimanale Panorama, dove diventa un esperto del settore gossip. Questa esperienza sancirà il suo passaggio a Chi, dove diventa direttore. Nel 2008 diventa anche direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, senza però abbandonare l’altro settimanale. Con il passare degli anni il suo ...

GrandeFratello : La produzione di #GFVIP e Alfonso Signorini smentiscono le indiscrezioni uscite su diverse testate online in merito… - lisadagliocchib : RT @TenaceMente_com: #GrandeFratelloVip, Ilary Blasi lancia una frecciatina ad Alfonso #Signorini e Antonella Elia: - infoitcultura : Anticipazioni GF Vip, Alfonso Signorini: “Stasera Rosalinda incontrerà…” - Tony969696 : RT @MikyS03: oggi finalmente arriva la sfida delle sfide televisive: #IlCantanteMascherato vs #GFVIP, Milly Carlucci vs Alfonso Signorini,… - paradisordine : @MM14XO è il producer di Venerus, ha fatto produzioni importanti in ‘sti anni tipo Boogieman, Marymango, Dammi un m… -