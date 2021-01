Wta Melbourne 1 | Halep e Osaka guidano il gruppo delle stelle Trevisan e Paolini nel tabellone principale

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 gennaio 2021) WtaI, ci siamo? Lo si spera. In Australia, dopo tante polemiche legate alla quarantena degli arcinoti 72 giocatori per i casi positivi al Covid emersi nei voli charter organizzati da Tennis Australia, si comincia a parlare di campo, pensando sempre alla “Stella Polare”, ovvero gli Australian Open (8-21 febbraio). Ebbene, saranno tre i tornei in ambito femminile che precederanno il Major. Agli altri due previsti, se ne è aggiunto un terzo proprio per venire incontro alle esigenzetenniste ferme per l’isolamento imposto. Si tratta di un Wta 500 cona 28 giocatrici. Parlando invece degli altri due eventi, chiamati rispettivamente Gippsland Trophy e Yarra Valley Classic, le date di inizio saranno dal 31 gennaio al 6 febbraio. In entrambi i tornei, i tabelloni saranno formati da 56 giocatrici: 46 di queste ...