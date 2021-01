‘Temptation Island 7’ | rivelazioni choc di Sofia Calesso | “Gli autori studiano chi deve essere la vittima e chi il carnefice” E racconta un episodio ‘sospetto’ relativo alla sua edizione…

Leggi su isaechia

(Di giovedì 28 gennaio 2021)è stata una delle protagoniste più discusse – insieme al fidanzato Alessandro Medici – della settima edizione di Temptation. Il percorso dei due è stato altalenante in quanto, dopo il falò di confronto avevano deciso di abbandonare la trasmissione insieme, anche se una volta tornatirealtà le cose non erano andate per il meglio ed era stato proprio Alessandro a chiedere una pausasua fidanzata, salvo però poi ritrovarsi, tanto che tra i progetti futuri della coppia c’è anche il matrimonio. A distanza di un pò di tempo – intervistata da Meteoweek.com –è tornata a parlare della sua esperienza nel docu-reality di Canale 5 e dei rapporti di amicizia che è riuscita a creare e poi a mantenere con le altre fidanzate, ovvero con Annamaria Laino, Antonella ...