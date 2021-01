Viminale : Gli specialisti della #PoliziaPostale sono costantemente impegnati per tutelare i #minori sul #web e sui #social. N… - MediasetTgcom24 : Sicurezza, Viminale: nel 2020 aumentano le donne vittime di omicidio #viminale - UNKNOWEN_BAD1 : RT @DSantanche: Ecco l’eredità del #governo giallorosso: 34MILA SBARCHI nel 2020, più che triplicati rispetto al 2019 secondo il Viminale.… - Ambrogi31590686 : RT @DSantanche: Ecco l’eredità del #governo giallorosso: 34MILA SBARCHI nel 2020, più che triplicati rispetto al 2019 secondo il Viminale.… - PMurroccu : RT @DSantanche: Ecco l’eredità del #governo giallorosso: 34MILA SBARCHI nel 2020, più che triplicati rispetto al 2019 secondo il Viminale.… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicurezza Viminale

TGCOM

"L'Ue si deve far garante, al termine delle procedure di controllo di sicurezza e sanitario, dell'effettivo trasferimento dei migranti con la loro redistribuzione negli Stati dell'Unione". Lo ha affer ...«La situazione è in continuo peggioramento. Grazie a un mio emendamento, verranno riconosciute a Ventimiglia risorse economiche su risanamento ambientale e messa in sicurezza di alcune zone» ...