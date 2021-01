Serie A | le quattro proposte per i diritti 2021-2024

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 28 gennaio 2021)Tv offerte – Non sono state ancora rese note le cifre ufficiali, ma sonolepresentate da broadcaster interessati per itv dellaA per il ciclo triennale che prenderà il via la prossima stagione e si concluderà con quella 2023/24. Lo ha confermato l’amministratore delegato dellaA, Luigi L'articolo