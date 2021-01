Sanremo 2021 | Amadeus pronto a lasciare la conduzione | dimissioni sul tavolo Rai

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Nuovo passo indietro disu: stando a quanto si apprende su Fanpage.it, il direttore artistico della kermesse sarebbela. Il terremoto nell’avanzamento dei preparativi è giunto questa mattina, giovedì 28 gennaio. Quando tutto sembrava procedere in una direzione più o meno condivisa ecco arrivare la batosta. Causa scatenante? Un tweet del Ministro Dario Franceschini. Sono state proprio le sue parole ad innescare inl’inaspettata reazione. Leggi anche >>, il mondo dello spettacolo in rivolta: ecco perché, passo indietro su: non gradito il tweet di Franceschini “Il ...