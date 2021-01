Salvini “No al governo con tutti dentro, serve serietà” (Di giovedì 28 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “No al governo con tutti dentro. O c’è un governo serio che si mette d’accordo su alcune cose e le fa, oppure al governo con Zingeretti, Renzi o Di Maio non ho nulla da fare”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, incontrando i giornalisti a Roma.“Confidiamo nel presidente Mattarella che penso non tolleri ancora a lungo questa disperata caccia al viandante. Non stanno cercando dei responsabili, ma dei profughi che cercano di non perdere la poltrona”, ha aggiunto.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “No alcon. O c’è unserio che si mette d’accordo su alcune cose e le fa, oppure alcon Zingeretti, Renzi o Di Maio non ho nulla da fare”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo, incontrando i giornalisti a Roma.“Confidiamo nel presidente Mattarella che penso non tolleri ancora a lungo questa disperata caccia al viandante. Non stanno cercando dei responsabili, ma dei profughi che cercano di non perdere la poltrona”, ha aggiunto.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

