Ruby Ter: Berlusconi non si presenta in aula per questioni di salute (Di giovedì 28 gennaio 2021) Oggi Silvio Berlusconi non sarà presente, in aula Fiera a Milano, al processo Ruby Ter che lo vede tra gli imputati insieme ad altre 28 persone. L’ex Cavaliere è infatti stato esonerato ad essere presente in quanto il suo medico personale, Alberto Zangrillo, gli ha prescritto 15 giorni di riposo assoluto. Il legale Federico Cecconi ha presentato nei giorni scorsi il certificato medico di Zangrillo che stabiliva che, dal 19 gennaio, Berlusconi dovrebbe stare per 2 settimane circa in un regime di riposo. Come riportato da Adnkronos il legale ha spiegato che, in accordo con i Pm, è stato comunque deciso di non chiedere rinvio del processo, ma di andare comunque avanti, seppur senza l’imputato. Certificato medico mostrato a scopo informativo Ansa ha specificato di come Cecconi abbia detto che ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) Oggi Silvionon sarà presente, inFiera a Milano, al processoTer che lo vede tra gli imputati insieme ad altre 28 persone. L’ex Cavaliere è infatti stato esonerato ad essere presente in quanto il suo medico personale, Alberto Zangrillo, gli ha prescritto 15 giorni di riposo assoluto. Il legale Federico Cecconi hato nei giorni scorsi il certificato medico di Zangrillo che stabiliva che, dal 19 gennaio,dovrebbe stare per 2 settimane circa in un regime di riposo. Come riportato da Adnkronos il legale ha spiegato che, in accordo con i Pm, è stato comunque deciso di non chiedere rinvio del processo, ma di andare comunque avanti, seppur senza l’imputato. Certificato medico mostrato a scopo informativo Ansa ha specificato di come Cecconi abbia detto che ...

