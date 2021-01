Rayo Vallecano-Barcellona, Messi e De Jong regalano i quarti di Coppa del Re a Koeman: Jordi Alba in stato di grazia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Soffre ma vince in remuntada il Barcellona di Ronald Koeman.Coppa del Re, De Jong salva il Barcellona: sconfitto il Vallecano, Messi torna al gol. Tutti i risultatiAllo stadio 'Teresa Rivero' i blaugrana hanno battuto per 1-2 il Rayo Vallecano del tecnico Andoni Iraola. Per la squadra di Madrid grandissima prova di carattere contro un Barça ancora in cerca di riscatto dopo la finale di SuperCoppa di Spagna persa contro l'Atletico Bilbao. Il match era stato sbloccato inizialmente dalla squadra di casa grazie alla rete siglata da Fran Garcìa. In seguito però dominio rossoblu: Lionel Messi, dopo esser salito in cattedra, ha lasciato poco scampo all'incolpevole Stole Dimitrievski con un ... Leggi su mediagol (Di giovedì 28 gennaio 2021) Soffre ma vince in remuntada ildi Ronalddel Re, Desalva il: sconfitto iltorna al gol. Tutti i risultatiAllo stadio 'Teresa Rivero' i blaugrana hanno battuto per 1-2 ildel tecnico Andoni Iraola. Per la squadra di Madrid grandissima prova di carattere contro un Barça ancora in cerca di riscatto dopo la finale di Superdi Spagna persa contro l'Atletico Bilbao. Il match erasbloccato inizialmente dalla squadra di casa grazie alla rete siglata da Fran Garcìa. In seguito però dominio rossoblu: Lionel, dopo esser salito in cattedra, ha lasciato poco scampo all'incolpevole Stole Dimitrievski con un ...

Mediagol : Rayo Vallecano-#Barcellona, #Messi e De Jong regalano i quarti di Coppa del Re a Koeman: Jordi Alba in stato di gra… - HeartSelfless : RT @MailSport: Lionel Messi and Frenkie de Jong fire Barcelona into the Copa del Rey quarter-finals - khoirulwarisin_ : RT @SiaranBolaLive: FT #CopaDelRey Rayo Vallecano 1-2 Barcelona (Fransisco Garcia 63'---Lionel Messi 70', Frenkie De Jong 80') https://t.co… - EPLSL : Juventus 4-0 SPAL (Morata 16', Gianluca Frabotta 33', Dejan Kulusevski 78', Federico Chiesa 90') Rayo Vallecano 1-… - radioromafutura : ?? Nuovo Podcast! 'Radio Barça Italia L'Angolo dei Culers: Il pre partita di Copa del Rey Rayo Vallecano- Fc Barcelo… -