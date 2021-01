Parma | l’attaccante che mancava arriva dal Bayern Monaco! Affare in chiusura

Leggi su serieanews

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Ilacquisisce le prestazioni di Joshua Zirkzee dalMonaco. Interessantequello che è in procinto di chiudere il club ducale. Come informa SKY, il club è vicino al via definitivo colMonaco per chiudere per Joshua Zirkzee. Si attende in serata l’ok definitivo per far decollare l’, giacché i bavaresi hanno stabilito Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.