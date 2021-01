Mertens non ce la fa a giocare nemmeno un tempo. E Osimhen è molto in ritardo, ma molto (Di venerdì 29 gennaio 2021) Mertens e Osimhen. La partita contro lo Spezia lascia molti punti interrogativi. Due riguardano la condizione di Mertens e Osimhen. Già a Verona i due attaccanti del Napoli erano sembrati molto lontani da uno stato che possiamo considerare accettabile. Questa sera, sono arrivate altre indicazioni preoccupanti. Addirittura Dries Mertens, entrare a inizio della ripresa, non è riuscito a completare il secondo tempo. Il belga è parso leggermente claudicante, certamente sofferente, come a Verona. E addirittura è uscito all’88esimo, con la borsa del ghiaccio alla caviglia che evidentemente è lontana dalla guarigione. Anche Osimhen, come ampiamente prevedibile, è decisamente lontano da una condizione sufficiente. Ci vorrà un po’ di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 gennaio 2021). La partita contro lo Spezia lascia molti punti interrogativi. Due riguardano la condizione di. Già a Verona i due attaccanti del Napoli erano sembratilontani da uno stato che possiamo considerare accettabile. Questa sera, sono arrivate altre indicazioni preoccupanti. Addirittura Dries, entrare a inizio della ripresa, non è riuscito a completare il secondo. Il belga è parso leggermente claudicante, certamente sofferente, come a Verona. E addirittura è uscito all’88esimo, con la borsa del ghiaccio alla caviglia che evidentemente è lontana dalla guarigione. Anche, come ampiamente prevedibile, è decisamente lontano da una condizione sufficiente. Ci vorrà un po’ di ...

AvvMarco80 : @marcoazzi66 Ma se Mertens nn si regge in piedi perché farlo giocare e non fargli fare 20 GG di preparazione? - Max1969Av : @faithless95 Mertens penso avesse male alla caviglia non doveva proprio entrare - PalloneBucato : #Mertens e #Osimhen non ci sono ancora! se giochi contro l' #Atalanta come nel secondo tempo...ne prendi quattro c… - Longo76Longo : I cambi non li comprendo assolutamente. Fuori Elmas (ottimo) e Zielinski dentro Lobotka e Osimhen al 30% (con Mert… - MayoNaples : @Chiariello_CS La mia mancanza di stima per il genio che, anche sul 4-0, costringe Manolas, Mario Rui e Demme a 90'… -