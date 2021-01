Manchester United-Sheffield | Solskjær a gamba tesa | “Presi due gol inammissibili | l’arbitraggio…”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 28 gennaio 2021) I Red Devils sprecano e cadono all'Old Trafford.Premier League, cade il: Red Devils battuti dallo, pari tra Everton e Leicester. La classifica aggiornataGrande occasione fallita per ile il tecnico Ole Gunnarlo sa bene. Il pareggio maturato tra Everton e Leicester, infatti, avrebbe potuto far fluttuare la classifica del club della famiglia Edwards. Loha ottenuto solo la seconda vittoria della stagione e la prima all'Old Trafford dal 1973, dati pertanto che hanno mandato su tutte le fuori il coach norvegese.Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal tecnico in mixed zone dopo il match di Premier League.“Abbiamo tenuto sempre noi il pallino del gioco, ma abbiamo subito due brutti ...