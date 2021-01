In Polonia è entrata in vigore la contestata legge sull’aborto

Leggi su wired

(Di giovedì 28 gennaio 2021)2021/01/27 dimostranti con il simbolo del movimento Women’s Strike (Photo by Attila Husejnow/via Getty Images)Ieri sera ininla norma che vieta l’aborto anche in caso di malformazione del feto, rendendo l’interruzione di gravidanza pressoché illegale. Il provvedimento era stato approvato da una sentenza della Corte costituzionale ad ottobre 2020, ma sospeso nella suainper via delle imponenti manifestazioni di protesta che hanno attraversato tutto il paese. Ieri sera sono ricominciate le proteste, che stanno proseguendo nella giornata di oggi. Non sono state sufficienti le più grandi dimostrazioni di piazza dalla caduta del comunismo per fermare il governo polacco nel suo attacco alla libertà di scelta delle sue cittadine. Da ottobre a ...