Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 29 gennaio 2021: Adelaide sotto shock per colpa di Federico... (Di giovedì 28 gennaio 2021) Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 29 gennaio 2021. Nell'episodio della soap in onda su Rai1, Federico convince Umberto a lasciare in pace Cosimo. Adelaide è sconvolta. Leggi su comingsoon (Di giovedì 28 gennaio 2021) Vediamo insieme le Trame e lede Ilper la puntata del 29. Nell'episodio della soap in onda su Rai1,convince Umberto a lasciare in pace Cosimo.è sconvolta.

redazionetvsoap : #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #Anticipazioni La #trama di #domani, #29gennaio - regole_senza : @fabiofabbretti 'approfitta poco' non si può leggere... ?????? P.S. menzionerei anche il FLOP de 'il paradiso delle nonne'... - edser_manips : @gitmehandemiyy_ Il fatto è che - per quanto quelli a sinistra non siano per niente gli #EdSer - se dovessi sceglie… - rita_virgili : RT @rita_virgili: PDS Il Paradiso delle Signore, Cambio Orario di Programmazione: Ecco quando va In Onda la Soap - - rita_virgili : PDS Il Paradiso delle Signore, Cambio Orario di Programmazione: Ecco quando va In Onda la Soap -… -