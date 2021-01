Governo: De Petris-Fornaro (Leu), 'ripartire da Conte per allargare maggioranza senza veti' (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "La soluzione di questa crisi passa per una ripartenza del Governo Conte e un ampliamento della base parlamentare della maggioranza, senza partire da veti nei confronti di nessuno e nella consapevolezza della difficile fase economica e di emergenza sanitaria che sta vivendo l'Italia". Così capogruppo di Leu al Senato, Loredana De Petris e alla Camera, Federico Fornaro. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "La soluzione di questa crisi passa per una ripartenza dele un ampliamento della base parlamentare dellapartire danei confronti di nessuno e nella consapevolezza della difficile fase economica e di emergenza sanitaria che sta vivendo l'Italia". Così capogruppo di Leu al Senato, Loredana Dee alla Camera, Federico

