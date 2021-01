Gattuso, sfogo in tv: 'Non mi dimetto, di Padre Pio ce n'è uno' (Di venerdì 29 gennaio 2021) NAPOLI - Gattuso ha più di un sassolino della scarpa da togliersi al termine della partita di Coppa Italia vinta con lo Spezia : " Tengo i primi gol nei primi 5 minuti, sennò sembriamo dilettanti allo ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 29 gennaio 2021) NAPOLI -ha più di un sassolino della scarpa da togliersi al termine della partita di Coppa Italia vinta con lo Spezia : " Tengo i primi gol nei primi 5 minuti, sennò sembriamo dilettanti allo ...

BrunaNerazzurra : RT @fanpage: Gennaro Gattuso è una furia. Lo sfogo in diretta tv #NapoliSpezia - giomo2 : RT @fanpage: Gennaro Gattuso è una furia. Lo sfogo in diretta tv #NapoliSpezia - sportli26181512 : Gattuso, sfogo in tv: 'Non mi dimetto, di Padre Pio ce n'è uno': L'allenatore del #Napoli furioso al termine del ma… - marcomaioli1 : RT @CorSport: #Gattuso, sfogo in tv: 'Non mi dimetto, di Padre Pio ce n'è uno' ?? - CorSport : #Gattuso, sfogo in tv: 'Non mi dimetto, di Padre Pio ce n'è uno' ?? -